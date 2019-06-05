49 % من سكان ألمانيا يعتبرون تلوث البحار أهم مشكلة بيئية

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ اليوم الأربعاء، أن نحو نصف سكان ألمانيا يعتبرون أن تلوث البحار على مستوى العالم يعد المشكلة البيئية الأهم.

جاء ذلك وفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) بالتعاون مع منظمة (اورانج أوشان) المعنية بحماية البيئة.

وحسب النتائج، بلغت نسبة من يرون أن تلوث البحار هو المشكلة البيئية الأهم 49%، فيما اعتبر 42% أن أهم مشكلة بيئية هي ارتفاع درجة حرارة الأرض وقال 39% إن المشكلة الأهم هي إزالة الغابات المطيرة.

وأجري الاستطلاع في دول أخرى، بينها بريطانيا والولايات المتحدة والصين ومصر، وأظهرت النتائج أن 55% من سكان بريطانيا يعتبرون تلوث البحار المشكلة البيئية الأهم، واعتبر 45% من سكان الولايات المتحدة أن المشكلة الأهم هي ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وأعرب 59% من المستطلع آراؤهم في الصين عن اعتقادهم بأن تلوث الهواء يمثل المشكلة البيئية الأهم، وأعرب 72% من المشاركين في الاستطلاع في مصر عن اعتقادهم بأن المشكلة الأهم هي تلوث مياه الشرب.

وشمل الاستطلاع نحو 26 ألف شخص في سبع دول جرى سؤالهم عن المشكلة البيئية الأهم، ونوه المعهد إلى أن النسب المذكورة عن ألمانيا وبريطانيا وأمريكا تعد تمثيلا للاتجاه العام في هذه الدول، فيما لا يسري هذا على النسب المذكورة عن مصر والصين.