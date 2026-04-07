اعتقال جندي أسترالي سابق بتهم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الثلاثاء اعتقال جندي أسترالي سابق على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

وامتنعت الشرطة عن الكشف عن اسم الرجل، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أنه بن روبرتس-سميث، أحد أكثر الجنود الأستراليين السابقين حصولا على الأوسمة.

وكان روبرتس-سميث قد حصل على وسام فيكتوريا كروس، أعلى وسام عسكري في أستراليا، تقديرا لشجاعته خلال معركة جرت عام 2010 ضد مقاتلي حركة طالبان في قندهار.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إن عضوا سابقا في قوات الدفاع الأسترالية / 47 عاما / اعتُقل بعد تحقيق مشترك بين مكتب المحقق الخاص والشرطة الاتحادية.

وأضافت أن الرجل اعتُقل في مطار سيدني الداخلي، ومن المتوقع توجيه خمس تهم إليه بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالقتل.

وتشمل المزاعم أنه تسبب عمدا في مقتل شخصين في أفغانستان بين أبريل 2009 وأكتوبر 2012.

كما يتهم بمساعدة أو التحريض أو تشجيع أو تمكين شخص آخر من التسبب عمدا في مقتل شخص في ثلاث وقائع منفصلة.

وقالت الشرطة إن العقوبة القصوى لجريمة الحرب المتمثلة في القتل هي السجن مدى الحياة.

وبدأ التحقيق المشترك بين مكتب المحقق الخاص والشرطة الاتحادية عام 2021، وما زالت التحقيقات مستمرة، بحسب الشرطة.

وقال روس بارنيت، مدير التحقيقات في مكتب المحقق الخاص، إن القضية واحدة من 53 تحقيقا تتعلق بمزاعم جرائم حرب ارتكبها أفراد من قوات الدفاع الأسترالية في أفغانستان.

وأضاف أن 39 تحقيقا من هذه القضايا أغلقت من دون توجيه اتهامات، فيما لا تزال 10 تحقيقات جارية. كما أسفر تحقيق آخر عن توجيه تهمة واحدة لجندي سابق بارتكاب جريمة حرب تتمثل في القتل.