تفاقم الأزمات الخارجية وراء تأخر الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية

خبراء يتوقعون طرح «أبوقير للأسمدة والإسكندرية للحاويات» فى الربع الرابع من 2019



يرى عدد من محللى سوق المال أن الأزمات الخارجية والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أثرت على حجم التداول بالبورصة المصرية وتسببت فى تأخير طرح شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للاسمدة الكيماوية، متوقعين أن يتم طرح الشركتين خلال الربع الرابع من العام الجارى 2019، بشرط ارتفاع معدلات التداول وزيادة السيولة وإقبال المستثمرين على الشراء.



ومن المقرر طرح حصة تتراوح بين 20% و 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومثلها من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات.



وكان من المفترض طرح الحصتين قبل منتصف شهر رمضان، بحسب تصريحات سابقة، لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.



وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، العام الماضى، وتضمنت 23 شركة وبنكا، لكنها لم تطرح سوى حصة إضافية بنسبة 4.7% من أسهم الشركة الشرقية للدخان فى مارس الماضى.



قال أحمد زكريا، مدير الاستثمار بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن الأزمات الخارجية أثرت على الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، علاوة على بعض الأسباب الداخلية.



وبحسب زكريا، تتمثل الأسباب الداخلية فى انخفاض أحجام التداول، وعزوف المستثمرين عن الشراء بسبب الصعوبة فى الترويج للأسهم، والضعف فى سيولة السوق وتراجع عدد المتعاملين بالبورصة، إضافة إلى الإجراءات الروتينية كخروج جلوبال تليكوم من السوق والتعديلات المستمرة فى ضريبة الدمغة.



وأرجع الأسباب الخارجية إلى الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط، على إثر عمليات تخريبية لعدد من السفن التجارية قرب الإمارات، مما أشعل أزمة سياسية بين الدول العربية ومعهم أمريكا ضد إيران.



وأضاف زكريا، أن المستثمرين يتجهون إلى الأسواق التى بها محفزات وأكثر استقرارا، لافتا إلى أن البورصات بالمنطقة تلغى بعض الضرائب وتقوم بتأجيلها من أجل جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبى.



وشدد على ضرورة وضع محفزات للشركات لزيادة حجم التداول والإقبال على الشراء، مضيفا أن طرح شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للأسمدة الكيماوية فى البورصة، متوقف على أداء السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يتم الطرح خلال الربع الرابع من العام الجارى، فى حالة استيعاب السوق للطروحات والحد من عزوف المستثمرين عن البيع وزيادة أحجام التداول.



وبحسب الخطة المعلنة فإن المرحلة الأولى من طرح عدد من الشركات الحكومية فى البورصة، تتضمن «أبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات» خلال العام الجارى، يليها طرح شركة مصر الجديدة للإسكان فى مرحلة لاحقة، ثم شركتى الكيماويات والتأمين حيث يجرى ترتيب أوراقهما حاليا تمهيدا للطرح.

من جهته، قال عمر الألفى، مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية تتأثر بشكل غير مباشر بالأسواق العالمية، حيث تراجع سوق الأسهم بسبب التحديات الخارجية.



وقال الألفى، «حاليا هناك عزوف من قبل المستثمرين عن الاستثمار فى أصول بها مخاطر كالاسواق الناشئة»، مضيفا أن تراجع حجم التداول اليومى، وانخفاض حجم استثمارات الأجانب وعدم توفر السيولة الكافية وراء تأخر الحكومة فى إتمام برنامج الطروحات.



وتوقع أن يتم استكمال برنامج الطروحات خلال نهاية الربع الرابع من عام 2019.



قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن الأزمات الخارجية أثرت بالسلب على أداء البورصة بشكل عام، باعتبار مصر من الأسواق الناشئة.



وأرجعت تأخر الطروحات إلى ضعف السيولة بالسوق حاليا، وعدم وجود المحفزات التى تفتح شهية المستثمرين للإقبال على الشراء، «الطرح فى الوقت الحالى صعب»، متوقعة أن يتم الطرح فى الربع الرابع من العام الجارى، فى حالة استقرار الأوضاع بالأسواق الناشئة.



ووفق البيان المالى التمهيدى، لمشروع موازنة العام المالى المقبل، تستهدف الحكومة حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة، مقابل 10 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى الجارى.



وقالت وزارة المالية، فى البيان، إن من بين الإصلاحات التى تعتزم تنفيذها فى العام المالى المقبل، «تفعيل برنامج الطروحات العامة، الذى يتضمن تحديد مؤسسات وشركات حكومية لطرح جزء منها ــ حصة غير حاكمة ــ بالبورصة المصرية بهدف توفير فرص استثمارية وإضافية لسوق المال، وتوفير تمويل إضافى لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه خلال العام المالى 2018ــ2019«.



قال إبراهيم النمر، محلل فى بنك الاستثمار النعيم، إن أسواق المال، وفى القلب منها السوق المصرية لا يمكن أن تعزل عن مجريات الاحداث سلبا وإيجابا، «الحرب التجارية بين بكين وأمريكا لها تأثير مباشر على تراجع قيم التداول والمؤشرات بالبورصات».



وأضاف النمر، أن ضعف السيولة بالسوق وراء ضعف الاكتتابات، متوقعا أن تطرح الحكومة شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات، وأبوقير للاسمدة الكيماوية، فى أى وقت كما حدث مع «الشرقية للدخان».



ويتولى تحالف المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك إدارة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، فيما يدير طرح شركة أبوقير للأسمدة كلا من سى آى كابيتال ورينيسانس كابيتال.