اكتشاف مرض الحمى القلاعية شمال غربي الصين

سيطرت السلطات المحلية بمنطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين على مرض الحمى القلاعية من الفئة (أو) بعد ظهوره بين قطيع ماشية في المحافظة.

وذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن المرض تم اكتشافه في قطيع من الماشية المنقولة إلى منطقة (شينجيانغ)، حيث تم تأكيد إصابة 9 رؤوس ماشية من أصل 286 رأس ماشية بالمرض، مضيفة أن السلطات المحلية المختصة أعدمت القطيع بالكامل، وقامت بتطهير مكان احتجازها؛ وفقا لمتطلبات الوقاية والتحكم المعنية بمثل هذه الحالات.

وتعتبر الحمى القلاعية مرضًا فيروسيًا شديد العدوى للعديد من الحيوانات الثديية البرية، والأخرى المحلية ذات الحوافر، بما فيها الماشية والخنازير.