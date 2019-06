أعلن فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب سويسرا في دور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية والذي سيُقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب أفونسو هنريكيس.

وجاء تشيكل البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى : روي باتريسيو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبن دياز – رفائيل جوريرو

خط الوسط: برونو فيرنانديز – ويليام كارفالو – روبن نيفيز – بيرناردو سيلف

خط الهجوم: كريستيانو ورنالدو – جواو فيليكس

