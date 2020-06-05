نقابة الموسيقيين تبحث فرص عودة نشاط أعضائها

أكدت نقابة المهن الموسيقية أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين يتشاور بشكل دائم مع مجلس الإدارة لبحث توصيات من المقرر أن تقدم إلى لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وأضاف بيان صادر عن نقابة الموسيقيين أن التوصيات تتضمن، أيضا، كيفية شمول القرارات بدء عمل الموسيقين وأعضاء الجمعية العمومية ومراعاة الحفاظ عليهم من خطر الفيروس اللعين وذلك في إطار الخطة العامة للدولة في الحفاظ علي صحة المصريين.

وأشار البيان إلى أن الفنان هاني شاكر يتواصل بشكل مستمر مع كافة من يديرون الأزمة وسوف تراعي القرارات التي سوف تصدر قريبا هذه التوصيات التي ستراعي الحفاظ على صحة أعضاء الجمعية العمومية.