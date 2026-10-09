وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار كوالالمبور الدولي، في مستهل زيارة الدولة التي يجريها إلى مملكة ماليزيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى المطار، من الجانب الماليزي، أنور إبراهيم، رئيس الوزراء، ومحمد خالد نور دين، وزير الدفاع، والسفير إكرام محمد إبراهيم، مدير مراسم وزارة الخارجية، وروزاينور رملي، رئيس المراسم الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، ومحمد طارق سفيان، سفير ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب السفير كريم السادات، سفير جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا، وأعضاء السفارة المصرية في كوالالمبور.

مباحثات رئاسية وتوقيع مذكرات تفاهم

وفي هذا السياق، صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج زيارة الدولة يتضمن عددًا من اللقاءات والمباحثات رفيعة المستوى، التي تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الماليزية ودفع مسارات التعاون المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج الزيارة يشمل، اليوم الجمعة، عقد اجتماع على المستوى الوزاري، دون مشاركة رئاسية، بمشاركة وزراء الخارجية والاستثمار والصناعة، لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن برنامج الزيارة، غدًا السبت 10 أكتوبر، يتضمن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، بحضور رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يعقبه غداء يقيمه ملك ماليزيا تكريمًا للرئيس.

كما يعقد الرئيس السيسي لقاءً مع رئيس الوزراء الماليزي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصناعية، فضلًا عن التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

ومن المقرر أن تُختتم المباحثات بمؤتمر صحفي مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، لاستعراض أبرز نتائج المباحثات وما تم التوصل إليه من تفاهمات بشأن دفع العلاقات المصرية الماليزية إلى آفاق أرحب.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا في إطار حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية، وتكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والماليزي.