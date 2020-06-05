انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن زواج الفنانة نيللي كريم للمرة الثالثة، من رجل أعمال شهير، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، في فيلته بمحافظة البحر الأحمر، واقتصر حفل الزفاف على عدد صغير من الأهل والأصدقاء.

وألمحت الفنانة نيللي كريم، أول أمس الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إلى أهمية تجربة الزواج، مستعينة بأحد المشاهد التي قدمتها في مسلسل "ذات"، قائلة: "أنا الجواز بالنسبة لي حاجة مهمة وهو ده مستقبلي".. لترد عليها صديقتها في المسلسل: "لأ مستقبلك هو كيانك، مش راجل تعتمدي عليه ولما يسيبك تقعدي تعيطي زي الولايا وتحطي إيدك علي خدك" فتجيبها: "كل واحد قادر يحدد اولوياته يا صفية.. وأنا حرة".



وسبق لنيللي كريم الزواج مرتين، الأولى من خبير التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها 4 ابناء هم: كريم وسليم من الزيجة الأولى، وسيليا وكندة من الزيجة الثانية.