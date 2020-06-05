هيئة المواصفات والجودة: طرح 8 ملايين كمامة قماش في الأسواق قريبا

قال المهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة، إن 8 ملايين كمامة قماشية ستطرح في الأسواق قريبًا، متابعًا أن الدراسات العلمية أكدت أنه «إذا ارتدى 80% من المواطنين الكمامات، مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية، سيتم القضاء على فيروس كورونا بشكل كبير».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، أن هناك ستة اختبارات لابد أن تمر بهم الكمامة القماش حتى تثبت كفائتها، مشيرًا إلى أن أول تلك الاختبارات هو «اختبار الكفاءة»، وهو أن تكون الكمامة قادرة على فلترة ما يماثل حجم الفيروس.

وأوضح أن الاختبار الثاني الذي تمر به الكمامة القماشية؛ هو «اختبار الماء والسوائل»، لافتًا إلى أنه من الضروري أن تكون الكمامة عازلة للمياه؛ حتى لا تكون بيئة نشطة للفيروس.

وتابع أن الاختبار الثالث هو اختبار «سهولة التنفس» أثناء ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن الاختبار الرابع؛ هو «اختبار الغبار»؛ لمنع اختلاط النفس بـ«الوبر» الضار.

ولفت إلى أن الكمامة تمر باختبار «المواد الضارة والصبغات»، فضلًا عن اختبار ما إذا كان من الممكن أن يتم غسلها لأكثر من 20 مرة دون أن تتأثر، منوهًا أن هيئة المواصفات والجودة شددت على إلحاق تعليمات استخدام أي كمامة وطريقة غسلها معها.

وشدد على أن الكمامات القماشية لا تصلح للمصاب بكورونا أو للأطفال الأقل من ست سنوات، مؤكدًا أن هيئة المواصفات والجودة ستميّز الكمامات التي اجتازت الاختبارات والاشتراطات بعلامة.

كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحثت مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل الطاقات المتوقفة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد.