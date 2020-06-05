السجن 3 سنوات لمن يحرق علم دولة أجنبية في ألمانيا

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أقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، اليوم الجمعة، تعديلا تشريعيا يقضي بسجن من يحرق علم الاتحاد الأوروبي أو علم دولة أجنبية بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وكان التشريع قبل التعديل ينص على عقوبة السجن أو الغرامة لمن يسيء إلى رموز الدولة الألمانية. وكانت حماية مماثلة تنطبق على الرموز الوطنية لدول أخرى أو الاتحاد الأوروبي تحت شروط معينة.

ويعود التعديل التشريعي إلى مبادرة لمجلس الولايات بإيعاز من ولاية سكسونيا الألمانية، وذلك عقب تدمير أعلام للاتحاد الأوروبي خلال مسيرات احتجاجية يمينية.

وأضاف البرلمان (بوندسرات) إلى المسودة الأصلية للتعديل التشريعي حماية أعلام الدول الأخرى بجانب الاتحاد الأوروبي، وذلك على خليفة وقائع حرق متظاهرين لأعلام إسرائيلية في برلين عام 2017.

وعارض التعديل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على وجه الخصوص، الذي وصف خلال مناقشات برلمانية الاتحاد الأوروبي بأنه وحش بيروقراطي يقوض سلطة البرلمانات القومية.