أثار ظهور معني الراب المصري ويجز، وهو يحمل العلم الفلسطيني في فرنسا ويرتدي الكوفية، دعما للقضية الفلسطينية.



وظهر ويجز، في الصورة مرتديا علم فلسطين كبيرا والكوفية الفلسطينية على رأسه، ليتفاعل معه الجمهور بشكل كبير بالهتاف دعما فلسطين.



ونشر ويجز فيديو قصير من الحفل عبر صفحته على تويتر وكتب قائلا: "مكنتش متخيل انى هشوف جمهور زى دا فى باريس، بجد مبسوط بيكم قوى ومش قادر استنى المرة الجاية".









في هذا التقرير نستعرض الفعاليات التي رفع فيها علم فلسطين تضامنا من فنانين عالميين..



* 2018.. روجر ووترز يعرض العلم

في عام 2018، أشعل المغني والملح الانجليزي الشهير روجر ووترز، قائد فرقة "بينك فلويد" الشهيرة، أجواء حفله في العاصمة الإيطالية روما، حينما رفع العلم الفلسطيني وسمح بعرضه على الشاشة الكبيرة التي تزين المسرح.



ولفت ووترز أنظار الجمهور العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صورة ظهر فيها حاملًا علم فلسطين، دفاعا عن القضية الفلسطينية التي التقطت خلال تقديمه أغنية يردد فيه بعض الجمل من قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش، بعنوان "خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة أمام الرجل الأبيض"، والتي تعاون فيها مع فرقة "تريو-جبران" الفلسطينية.









* 2019.. فرقة موسيقية أيسلندية ترفع علم فلسطين داخل إسرائيل

في عام 2019 رفع أعضاء فرقة "هاتاري" الايسلندية المعروفة بمواقفها المعلنة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، العلم الفلسطيني خلال إعلان النتائج في الحفل الذي أقيم في تل أبيب ما أثار استياء الجمهور الإسرائيلي.



بعدها أعلن منظمو مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية السبت فرض غرامة على إيسلندا في بيان صادر عن "الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون" الذي ينظم هذه المسابقة.









جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي ترفع العلم الفلسطيني

هذه المرة ليست حفل غنائي بل مباراة لكرة القدم، حيث رفع مشجعي نادي سيلتك الإسكتلندي العلم الفلسطيني خلال مباراة الفريق أمام فريق "هبوعيل بئر السبع" الإسرائيلي.



وفي واقعة جديدة العام الماضي، وضع جماهير النادي أعلام فلسطين في مدرجات ملعب فريقها، قبل بدء مباراة سان جونستون في الدوري المحلي لكرة القدم، لإبراز دعما منهم للقضية الفلسطينية.





