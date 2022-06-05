ولاية تسمانيا الأسترالية تعتزم تجريم العرض العلني لشعارات النازية

قالت حكومة ولاية تسمانيا الأسترالية اليوم الأحد أنها تعمل على مشروع قانون يجرم عرض شعارات النازية، بما في ذلك الصليب المعقوف، في أعقاب خطوات مماثلة في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند.

وقالت المدعية العامة في تسمانيا إليز آرتشر إن التشريع المقترح سوف يجرم عرض الشعارات" عندما تستخدم للكراهية والترهيب"، في حين أقرت أن هناك حاجة لإظهار الرموز في بعض الأحوال مثل أغراض التاريخ أو التعليم.

وقالت آرتشر في بيان لها اليوم الأحد: "العرض، عندما يستخدم للكراهية والترهيب بدلا من الأغراض التعليمية، أو الترويج وبيع الصليب المعقوف أو رموز الكراهية الأخرى، يكون مسيئا ومزعجا وخرقا للمجتمع والمعايير الأخلاقية".

وقالت المدعية العامة إن حكومة تسمانيا تبحث في "الخيار الأنسب" لحظر عرض الرموز وإنها ستتشاور مع السكان قبل اتخاذ إجراءات جديدة.

وكان من المقرر أن تصبح ولاية فيكتوريا أول سلطة قضائية في أستراليا تحظر العرض العلني للصليب المعقوف النازي بعد إحالة مشروع قانون بهذا الغرض إلى البرلمان في أيار/مايو الماضي.