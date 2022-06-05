محافظ الغربية يتفقد المواقع الجاري تطويرها بالمحلة وطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عددا من المواقع الجاري تطويرها في مدينتي المحلة وطنطا، بحضور اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة، وعلاء النمر رئيس حي أول المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثانٍ المحلة.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية موقع تركيب ٢١ دورة مياه عمومية بالحدائق العامة ومواقف السيارات والشوارع والميادين في نطاق حي أول وثانٍ المحلة، في إطار حرص المحافظة على تطوير الشوارع الرئيسية والميادين العامة وتحقيق رضاء المواطنين.

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير ميدان المحطة، حيث تم توجيه حي أول المحلة باستمرار أعمال رفع الإشغالات.

كما استمع محافظ الغربية، إلى المواطنين وخاصة في تطوير منطقة طلعت حرب، موجها برفع مساحة لكامل المنطقة لإعادة تخطيطها وتطويرها بشكل حضاري.

وفي سياق آخر، تفقد المحافظ، أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الخامسة والتي تمتد من كوبري فاروق وحتى نهاية طريق سكة المحلة، حيث تم وضع طبقة البوتمين؛ تمهيدا لوضع الطبقة الأولى من الأسفلت ليكتمل بعدها الكورنيش بطول ٥٤٠٠ متر من كوبري جيهان وحتى كوبري فاروق بطول مدينة طنطا.