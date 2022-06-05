المتحدث باسم الرئاسة التركية: نقود حملة مكثفة لتسهيل شحن الحبوب من أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده تقود أنشطة دبلوماسية مكثفة من أجل تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق الدولية، في مسعى للحيلولة دون نشوب أزمة غذاء عالمية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد عنه القول: "حاليا، يعتبر الخيار الأكثر منطقية وجدوى من الناحية الاقتصادية، لنقل منتجات الحبوب الأوكرانية إلى السوق الدولية، هو نقلها عبر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق البوسفور".

واستطرد بالقول: "وبطبيعة الحال، سيعمل الجانب الأوكراني على إزالة الألغام في موانئ أوديسا، ولكن في المقابل، ستقدم روسيا ضمانات أمنية مشروعة بعدم القيام بعمليات إنزال بحري في هذه الموانئ".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، نواصل إجراء المشاورات المطلوبة من أجل إنشاء آلية لتشغيل الموانئ الأوكرانية بمشاركة تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، وأستطيع القول إن المحادثات تجري في أجواء إيجابية حتى الآن".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيجري زيارة إلى تركيا قريبا، وأن قرارات مهمة قد يجري اتخاذها خلال الزيارة.