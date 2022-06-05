«قضية ذهب الحمار» على مسرح مركز الهناجر

ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته الـ 45، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة العرض المسرحى "قضية ذهب الحمار" لفرقة ملوي المسرحية وذلك على مسرح مركز الهناجر فى إطار التعاون بين قطاعات الوازرة، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، وتقام فعالياته، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

تدور أحداث العرض في إطار كوميدي عن ما يتعرض له عالمنا الثالث من تدخلات خارجية ومحاولة إفساد مجتمعاتنا واستغلال طيبة شعوبنا واستنزاف ثرواتنا بالحيل والمكر، بطل العرض شمعون وزوجته يحلون في مدينة ضيوف عليها، ويبدأ في استعماله حيل وخداع استنزاف الطامعين والحالمين والنصب عليهم واحد تلو الأخر، ولكنه يقرر أن يستقر في هذه المدينة طالما أن أهلها لا يتفقوا أبدا مع بعضهم حتى يصل في نهاية العرض أنه كاد أن يغرق أهل المدينة جميعا بسبب أطماعهم في ثروات مزعومة، العرض تأليف الكاتب سعيد حجاج، أشعار إكرام بشري، ألحان ياسر سمير ديكور وملابس هلال الشرقاوي، غناء ياسر سمير، إبرام بولس، نرمين رأفت، مرتينا رأفت، مخرج منفذ ماجد صفوت إخراج رأفت ميخائيل.

تتكون لجنة تحكيم المهرجان من د. هدى وصفى، المخرج القدير ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، دكتور وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف، وبحضور ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى وعدد من القيادات الثقافية والفنية.