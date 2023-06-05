عمرو أديب عن فيديو ترحيل المصريين من ليبيا: لو عاوز تقلب عيشك هنا هتقدر

علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو المتداول لترحيل مصريين من ليبيا؛ بسبب إقامتهم بصورة غير قانونية، قائلًا إن عددهم يتراوح ما بين 2000 إلى 3000 مواطن.



وشدد خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، على أهمية تقديم يد العون للعائدين، وتوفير فرص عمل لهم، منوهًا أن خلق فرصة العمل في مصر يتطلب ما بين 80 ألفًا إلى 150 ألف جنيه.



وقال إن مصر تزداد بمعدل 2.5 مليون مواطن سنويًا، وتحتاج لخلق مليون فرصة عمل كل عام، مشيرًا إلى أن تقليل معدلات البطالة وإتاحة الوظائف، من التحديات المهمة في الفترة المقبلة.



وحذر من توهم البعض الذين يهاجرون بصورة غير قانونية إلى أوروبا، من أنهم قد يجدون فرصة عمل بسهولة أو الزواج من أجنبية والحصول على الجنسية، مضيفًا: «كلها أوهام والنهاية مؤلمة جدًا وتسير في الصحراء لتعود إلى وطنك مرة أخرى».



وأضاف: «عارف إن الرزق صعب، لكن في مصر لو عاوز تقلب عيشك هتقلبه، والمشكلة إننا عاوزين زي ما فلان سافر أو عمل، لكن أوروبا وناسها ظروفهم صعبة».