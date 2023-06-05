الجيش الروسي يبدأ تدريبا بحريا في بحر البلطيق

قال المكتب الإعلامي للأسطول الروسي في بحر البلطيق، اليوم الاثنين، إن الجيش الروسي بدأ تدريبا بحريا في بحر البلطيق، يشمل 40 سفينة و25 طائرة وأكثر من 3500 جندي.

وجاء في البيان الصحفي " لمناورة سوف تشمل تدريبا للاتصالات البحرية ومهام الدفاع وقواعد الأسطول".

ومن المقرر أن تستمر المناورة البحرية حتى 15 يونيو الجاري.

ويشار إلى أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أكثر من 15 شهرا، أجرت القوات الروسية مناورات بحرية في بحر البلطيق عدة مرات للتدريب على حالة حرب محتملة في المنطقة.

وبالإضافة لأسطول البلطيق، بدأ أسطول المحيط الهادئ الروسي تدريبا واسع النطاق اليوم.

ووفقا للبيان الصحفي لأسطول المحيط الهادئ، تشارك 60 سفينة و35 طائرة ومروحية وأكثر من 11 ألف جندي في المناورات التي تجري في بحر اليابان وبحر أوخوتسك على الجانب الآخر من البلاد.