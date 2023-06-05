استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في إندونيسيا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية مستقلة نشرت اليوم الاثنين استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في إندونيسيا إلى 3ر50 نقطة، مقابل 7ر52 نقطة خلال أبريل الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء تراجع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات، نتيجة عودة التراجع إلى الطلبيات الجديدة. وتراجع حجم الأعمال الجديدة لدى قطاع التصنيع خلال أيار/مايو الماضي لأول مرة منذأغسطس 2021، بعد ارتفاعه خلال أبريل الماضي بأسرع وتيرة له منذ 7 أشهر. كما تراجع الطلب الخارجي، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة من الخارج للشهر الثاني عشر على التوالي، مع تضرر الطلب في السوقين الخارجية والداخلية من ضعف حالة السوق بحسب أعضاء لجنة المؤشر.