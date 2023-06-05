مدربة منتخب ألمانيا للسيدات تستدعي ثلاث لاعبات بعد الخلاف مع بايرن ميونخ

استدعت مارتينا فوس تيكلينبورج مدربة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات ثلاث لاعبات أخريات للمشاركة في المراحل المبكرة من الاستعدادات لكأس العالم 2023 للسيدات، وذلك بعد خلاف مع نادي بايرن ميونخ بشأن السماح للاعباته بالمشاركة.

وستشارك جانينا مينج لاعبة فرايبورج وكارلوتا وامسر لاعبة آينتراخت فرانكفورت وميليسا كوسلر لاعبة هوفنهايم في المعسكر التدريبي للمنتخب المقرر بين 20 و28 يونيو الجاري، حسب ما أعلنه الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين.

وكانت فوس تيكلينبورج قد أعلنت قبل أيام عن قائمة مبدئية من 28 لاعبة لخوض كأس العالم 2023 للسيدات المقررة في أستراليا ونيوزيلندا في الفترة ما بين 20 يوليو و20 أغسطس المقبلين.

لكن بايرن ميونخ تمسك بانضمام لاعباته لينا ماجول وسيدني لومان وليا شولر وكارولين سيمون وكلارا بويل إلى معسكر المنتخب في 23 يونيو بدلا من 20 يونيو.

وقالت فوس تيكلينبورج :"قررنا استدعاء ثلاث لاعبات أخريات للمعسكر التدريبي الأول كي يمكننا الاعتماد على مجموعة أكبر من اللاعبات، لأننا في الأيام القليلة الأولى سنفتقد خمس لاعبات من بايرن."

كذلك شهدت الخطة الأخذ بعين الاعتبار، الضغوط الواقعة على لاعبات فريق فولفسبورج الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأول السبت، لكن لاعباته ستنضم إلى معسكر المنتخب في 20 يونيو كما هو متفق عليه منذ بداية العام.

وقالت فوس تيكلينبورج في وقت سابق إن اللاعبات الخمس من بايرن ميونخ، خارج حساباتها للمباراة الودية المقررة أمام فيتنام في 24 يونيو في أوفنباخ.

ودافع بايرن ميونخ عن قراره الذي اتخذه في وقت متأخر، حيث أكد أنه يرغب في حماية الحالة الصحية للاعباته بعد موسم طويل، وفي ظل حقيقة أن الموسم المقبل من الدوري الألماني للسيدات سينطلق خلال أقل من شهر بعد كأس العالم.