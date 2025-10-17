رودري يغيب عن مواجهة إيفرتون بسبب إصابة جديدة  

من المتوقع أن يغيب النجم الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، عن مباراة فريقه ضد إيفرتون غدا السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ولم يستكمل رودري المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 1 / صفر على برينتفورد في بداية الشهر الجاري، حيث خرج وهو يعرج، واضطر للغياب عن مباراتي منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 ضد جورجيا وبلغاريا.

وصرح الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأن رودري "غير مستعد" للعودة إلى الملاعب.

وغاب رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، عن معظم الموسم الماضي بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، حيث شارك في تسع مباريات مع النادي والمنتخب هذا الموسم، لكنه لم يستمر سوى 22 دقيقة قبل أن يستبدل ضد برينتفورد، حيث بدا حزينا وهو يغادر الملعب.

وكان رودري غاب بالفعل عن بداية الموسم الحالي، بعد تعرضه لإصابة أخرى، قيل إنها في الفخذ، خلال كأس العالم للأندية هذا العام بالولايات المتحدة، واشتكى من آلام في الركبة في الأسابيع الأخيرة.