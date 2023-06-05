أفغانستان: عودة أكثر من 2000 لاجئ من إيران

أعلنت وزارة شئون اللاجئين والعودة للوطن في أفغانستان، عودة 2016 لاجئا إلى البلاد من إيران عبر حدود إسلام قلعة في إقليم هيرات بغرب أفغانستان.

وذكرت صحيفة "خاما برس"، أن الوزارة قالت في سلسلة من التغريدات، إن هؤلاء المهاجرين عادوا إلى البلاد أمس الأول السبت .

وقال قائد قوات الحدود في إسلام قلعة، إن ما لا يقل عن 193 من اللاجئين سجلوا أنفسهم لدى منظمة الهجرة الدولية لتلقي المساعدات الضرورية.

وتأتي هذه الأنباء في ظل ارتفاع عودة المهاجرين الأفغان من إيران ليصل لمستوى غير مسبوق خلال الأشهر الماضية.

وكانت وزارة شئون اللاجئين قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 527 ألف لاجئ أفغاني عادوا للبلاد خلال العام الماضي، مضيفة أنهم غادروا البلاد المضيفة إما طواعية أو قسرا.