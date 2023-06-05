باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز

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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة الفريق لمباراة فاركو في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع فاركو في السابعة من مساء الثلاثاء، على ستاد الجيش المصري ببرج العرب، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - هشام محمد

الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.

ويغادر الفريق القاهرة ظهر الاثنين للدخول في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية على أن يؤدي مرانه الأخير ببرج العرب استعدادا للمباراة الهامة.