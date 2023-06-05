روسيا تبدأ تدريبات في بحري اليابان وأوخوتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات الأسطول الروسي في المحيط الهادئ بدأت تدريبات في بحر اليابان وبحر أوخوتسك بمشاركة أكثر من 60 سفينة حربية، وستستمر حتى 20 يونيو.

وذكرت البحرية الروسية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) أن التدريبات تشمل تنفيذ مجموعات تكتيكية بحرية بمشاركة الطيران البحري على عمليات بحث عن غواصات معادية مفترضة ويتم ملاحقتها وكذلك تنفيذ تدريبات قتالية ضد الأهداف السطحية والجوية بما في ذلك إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية، ووفقا لخطة تدريب هيئات القيادة والسيطرة العسكرية لقوات أسطول المحيط الهادئ لعام 2023، ستكون التدريبات من 5 يونيو الجاري إلى 20 يونيو، مشيرة إلى أنه يشارك نحو 35 طائرة بحرية، وقوات ساحلية، وأكثر من 11 ألف فرد عسكري، في تمرين مجموعة قوات أسطول المحيط الهادئ، يتم حاليا نشر قوات أسطول المحيط الهادئ في مناطق محددة.