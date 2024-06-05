البيت الأبيض: بايدن يلتقي زيلينسكي في فرنسا

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أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يلتقى الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أثناء تواجدهما في فرنسا.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إن بايدن سوف يناقش مع زيلينسكي " الوضع الحالي في أوكرانيا، وكيف يمكن أن نواصل ونعزز دعمنا لأوكرانيا ".

ومن المقرر أن يشارك زيلينسكي وبايدن في الاحتفال بذكرى إنزال قوات الحلفاء في نورماندي منذ 80 عاما في الحرب العالمية الثانية.

وقال قصر الإليزية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أمس الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يستقبل زيلينسكي في قصر الإليزية بعد غد الجمعة. وأضاف قصر الإليزية أن الرئيسين سوف يناقشان الوضع الذي يتعلق بصد الغزو الروسي واحتياجات أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقى بايدن وزيلينسكي خلال قمة مجموعة السبع المقررة من 13 حتى 15 يونيو الجاري في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا.