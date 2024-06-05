قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال فترة حكم جماعة الإخوان، زاره بعد حوالي شهرين من تجليسه على الكرسي البابوي.

وأضاف خلال مقابلة لـ «Extra News»، مساء الثلاثاء، أن زيارة الطهطاوي جاءت في وقت تصاعدت فيه الأحداث والمشكلات في مصر، مشيرا إلى أن الأخير تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه الدولة وقبل النهاية عرض عليه زيارة «مرسي» في قصر الاتحادية.

وتابع حديثه: «في نهاية الزيارة قال لي إيه رأيك تأتي لزيارة الرئيس ونأخذ صورتين ثلاثة، علشان نهدي الجو العام، وقتها كان هناك حالة من التوتر والاعتداءات على بعض الكنائس، غيرت لهجة كلامي وقلت له حضرتك عايزني أبقى ديكور! أنا مش ديكور».

وأضاف البابا تواضروس أن «الطهطاوي» حاول بعدها التخفيف من حدة الموقف بالعبارات التي تقال في العادة لتبرير هذه المواقف بقوله: «(متاخدهاش كدا، متزعلش ومقصدش).. إلى أن انتهت الزيارة».