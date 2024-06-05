 وضع الفيضانات في ولاية بافاريا بجنوبى ألمانيا لا يزال يتسم بالاضطراب والتوتر - بوابة الشروق
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وضع الفيضانات في ولاية بافاريا بجنوبى ألمانيا لا يزال يتسم بالاضطراب والتوتر

نورمبرج - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 2:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 2:50 م

لا يزال وضع الفيضانات في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، يتسم بالاضطراب والتوتر.

وعلى الرغم مما يبدو بشأن تراجع حدة الوضع ببطء في العديد من الأماكن، فإن هناك مخاوف من احتمال وقوع المزيد من الوفيات التي تأتي بالاضافة إلى ضحايا الفيضانات الخمس الذين تأكدت وفاتهم بسبب تسجيل العديد من المفقودين.

وقالت الشرطة إن أعمال البحث عن رجل إطفاء مفقود في غربى بافاريا، استمرت اليوم الأربعاء. وأوضح متحدث باسم الشرطة في كيمتن إنه لم يتم بعد العثور على الشاب "22 عاما".

وتعتزم الشرطة البحث برا عن رجل الاطفاء المفقود وأيضا باستخدام طائرات بدون طيار .

وأكد المتحدث باسم الشرطة، أنه لا يزال هناك أمل في العثور عليه حيا، إلا أن الفرص تتضاءل قليلا كل يوم.

وفي مناطق أخرى ببافاريا، ينخفض منسوب المياه ببطء شديد عند مستوى مرتفع، بحسب ما قالته متحدثة باسم مدينة ريجنسبورج، صباح اليوم الأربعاء.

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