ارتفع عدد ضحايا عقار الدقهلية إلى خمس حالات وفاة، بينهم ثلاثة مقيمين بالمنزل، واثنين من المارة، بجانب إصابة أربعة آخرين، فيما تقوم الأجهزة التنفيذية باستمرار البحث عن مفقودين وإزالة آثار الانهيار.

وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه منذ اللحظة الأولى لحادث انهيار عقار مدينة ميت غمر، الذي وقع في تمام الساعة 3 ظهر اليوم الثلاثاء، يتابع التعامل الفوري مع تداعيات الحادث من قبل كل الأجهزة المعنية (مديرية الأمن – مجلس مدينة ميت غمر – الحماية المدنية – الإسعاف – الصحة – التضامن الاجتماعي)، والتي استمرت على مدار أكثر من 8 ساعات، حيث تم التعامل مع تداعيات الحادث بحرفية عالية مما كان له الأثر البالغ من تخفيف تأثيرها على المنازل المحيطة والمواطنين.

وصرح محافظ الدقهلية، بأن حادث انهيار المنزل نتج عنه 5 حالات وفاة منهم 3 حالات من المقيمين بالمنزل، وهم "سمر. ح، 35 عامًا" "رشا.ح، 41 عامًا" "يحيي.م، 14 عامًا"، وشخصين من المارة بالشارع، تصادف وجودهما أثناء انهيار المنزل وهما "أحمد. م، 23 عامًا" "ربيع.إ، 58 عامًا، بجانب 4 حالات إصابة من المقيمين بالمنزل وهم "أحمد.م، 18 عامً" "عايدة.ا، 72 عامًا" "سما.م، 12 عامًا" "مي. م، 32 عامًا"، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى ميت غمر بواسطة سيارات الإسعاف.



فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عملية رفع أنقاض المنزل المنهار من خلال المعدات الهندسية للمركز؛ للتأكد من عدم وجود أي حالات وفاة أخرى تحت الأنقاض، وعودة الحياة إلى طبيعتها بموقع الحادث".

من جانبه وجه محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لفحص ومراجعة كل المنازل المحيطة بموقع الحادث؛ للتأكد من مدى سلامتها الإنشائية، مشددًا على إصدار قرارات إخلاء فورية وقرارات إزالة لكافة المنازل الآيلة للسقوط، وعقب الانتهاء من فحص الموقع المحيط بالحادث يتم فحص كل العقارات الآيلة للسقوط بمدينة ميت غمر، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة.