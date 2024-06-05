سوريا والعراق يبحثان التنسيق الأمني ورفع مستوى الشراكة

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، تناول الاتصال التنسيق الأمني بين البلدين في مواجهة أخطار فلول الإرهاب، والتحديات الأمنية الأخرى.

كما بحث الجانبان سبل تنمية التعاون، وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الشراكة المثمرة لما فيه خدمة ونماء الشعبين الشقيقين.

وبحسب البيان، «جرى خلال الاتصال، بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الدائرة في غزة، واستمرار العدوان الصهيوني الذي يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً موحداً، من أجل إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني».

وأمس الثلاثاء، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني.

وقال مكتب الأسد إن الرئيس السوري استقبل المسئول الإيراني بعد ظهر يوم الثلاثاء، لبحث العلاقات الثنائية بين الحليفين المقربين والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.