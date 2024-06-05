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16 يونيو.. انطلاق عرض الجزء الثاني من مسلسل House Of The Dragon


نشر في: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 10:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يونيو 2024 - 10:25 م

ينطلق عرض الجزء الثاني من مسلسل «آل التنين – House Of The Dragon»، والذي يستكمل الصراع الذي نشب بين أفراد عائلة «تارجاريان»، بعد موت الملك «فيسريس تارجاريان»، حول أحقية الحكم، ومن يكون الوريث الشرعي للعرش، وذلك يوم 16 يونيو في مصر، بالتزامن مع عرضه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تتاح حلقة أسبوعيا.

ويأتي الموسم الثاني من «آل التنين»، المبني على أحداث رواية «النار والدم» Fire & Blood»»، بعد انتظار دام قرابة العامين من جمهور وعشاق روايات الكاتب جورج مارتن.

والعمل تدور أحداثه قبل 200 عام من أحداث السلسلة الشهيرة «صراع العروش» Game Of Thrones»»، والتي امتدت لثمانية مواسم، عرضت فيما يقرب التسع سنوات.

والمسلسل من تأليف جورج أر.أر. مارتن، وريان جاي كوندال، وإخراج ألان تايلور، وبطولة مات سميث، وأوليفيا كوك، وإيما دارسي، وستيف توسان، وإيف بيست، وجراهام مكتافيش، وماثيو نيدهام، وهاري كوليت، وتوم جلين-كارني، وايوان ميتشيل، وبيثاني أنطونيا، وفيا سابان، وريس أيفانز، وفيبي كامبل، وفينسينت ريجان، وسونويا ميزونو، وجيفرسون هال.


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