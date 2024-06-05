الجامعة العربية تعلن الفائزين بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية حفل توزيع جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل انتاج علمي في إصداره الأول بمقر الأمانة العامة، اليوم الأربعاء، اجتماع خاص بإعلان نتائج الجائزة التي تم تخصيصها لاتحاد الجامعات العربية من قبل جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية لأفضل إنتاج علمي بقيمة 250 ألف دولار أمريكي وذلك برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفيرة د.هيفاء أبو غزالة، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، ورئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسي الانصاري، وأعضاء مجلس أمناء وممثلي الجامعات الفائزة بالجائزة.

من جانبها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في كلمتها إن جامعة محمد بن فهد تعد من الجامعات المتميزة في مجال البحوث واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير البحث العلمي، واستطاعت الجامعة أن تخوض باقتدار مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار، وتأتي هذه الجائزة تتويجاً لأهدافها وخططها في رسم معالم حقيقية تشق طريقاً للبحث العلمي في مختلف المجالات.

كما أشارت إلى التعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية حيث أنها تعد شريك رئيسي في عدة ملفات هامة تهدف الى النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضحت أبو غزالة أهمية الجائزة التي خصصتها جامعة الأمير محمد بن فهد لاتحاد الجامعات العربية لأفضل إنتاج علمي وتهدف إلى تعزيز دور الجامعات في الإنتاج العلمي والتشارك في البحوث واحياء روح التنافس العلمي بين الجامعات، وتقدير وتكريم الاعمال المتميزة وتشجيع الجامعات على ممارسة البحث العلمي وتعميم الاستفادة من الأعمال الفائزة لغرس الثقافة لدى الجامعات العربية في الفكر والابداع والابتكار.

وقد أعلن دكتور عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عن أسماء الفائزين بالجائزة وهم: جائزة أفضل انتاج علمي في البحث العلمي، البحث الأول المقدم من الجامعة التكنولوجية – العراق، والبحث الثاني المقدم من جامعة القصيم – السعودية.

أما جائزة أفضل إنتاج علمي في الريادة والابتكار، البحث الأول المقدم من جامعة المنصورة – مصر، البحث الثاني المقدم من جامعة بابل – العراق.

أما جائزة أفضل إنتاج علمي في التقنية والتحول الرقمي، البحث المقدم من جامعة بابل – العراق. أما أفضل مشروع بحثي مشترك بين جامعات عربية وجامعات دولية، المشروع المقدم من الجامعات البريطانية – مصر، شقراء – السعودية، قاصدي مرباح ورقلة - الجزائر، Lincoln - بريطانيا، و أخيرا جائزة أفضل انتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية في إطار أهداف التنمية المستدامة، البحث الأول المقدم من جامعة سوهاج – مصر، والبحث الثاني المقدم من جامعة حلوان – مصر.