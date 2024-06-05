الحركة تشمل تغيير 21 محافظا.. وتصعيد عدد من نواب المحافظين وسكرتيرى العموم وتعيين وجوه شابة ونسائية

كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن الانتهاء من الترشيحات الخاصة بحركة المحافظين وتشمل 21 محافظًا، مبينًا أنه سيتم الإعلان عنها محافظين عقب الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وقالت المصادر لـ«الشروق»: إنه سيتم تصعيد عدد من نواب المحافظين وسكرتيرى العموم إلى منصب محافظ للاستفادة مما اكتسبوه من الخبرة فى العمل المحلى التنفيذى خلال الفترة الماضية، فضلا عن تولى وجوه شبابية ونسائية منصب محافظ فى الحركة الجديدة.

وأضافت المصادر، أن الحركة تتضمن أغلب المحافظات وفى مقدمتها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والأقصر، مردفًا بأنها ستتضمن تعيين محافظ للبحيرة التى خلت منصب المحافظ فيها بعد تولى هشام آمنة، منصب وزير التنمية المحلية فى أغسطس 2022 لتتولى مسئولية المحافظة نائب المحافظ نهال بلبع.

ونوهت إلى أنه سيتم نقل بعض المحافظين إلى محافظات أخرى من الدلتا إلى الصعيد والعكس، وذلك بعض فحص جميع التقارير الرقابية وتقييم معدلات الإنجاز الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن الحركة ستتضمن تعيين محافظين بمحافظة أو اثنين بعد تصعيد محافظيها لمناصب وزارية فى التشكيل الوزارى الجديد.

وأكدت المصادر، أن ملف التعديات على أراضى أملاك الدولة ومنظومة النظافة ومعدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية، ومدى توفير مستوى مرض للمواطن من الخدمات، علاوة على تعظيم موارد المحافظات الذاتية وخلق فرص استثمارية فيها، أبرز معايير تقييم المحافظين الحاليين.

من ناحيته يقول خبير التنمية المحلية، الحسين حسان، إن حركة المحافظين الجديدة تأخرت كثيرا فى ظل وجود تراخٍ كبير من الإدارات المحلية فى تنفيذ عدد من القوانين والقرارات، ولم تطبقها الإدارات المحلية بالشكل المطلوب، والذى نتج عنه أن بعض القوانين محلك سر حتى الآن منذ صدروها من الجهات المعنية.

وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن هناك إخفاقات فى بعض المحافظات فى عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات التنموية والحيوية للمواطنين، أيضا إخفاقات فى ملف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى من بينها محافظات الشرقية والأقصر والمنوفية.

وطالب الحكومة بتعيين محافظين لديهم الخبرة الكافية فى ملف السياحة للمحافظات الساحلية، حتى يتم تنشيط ملف السياحة والوصول إلى عدد ليالى سياحية تدر دخلا كبيرا للاقتصاد القومى، وتحديدا فى ظل احتياج الدولة للعملة الصعبة.

يذكر، أن المحافظين الحاليين يعدون منذ أبريل الماضى فى حكم المستقلين وفقا للدستور، بعد تنصيب الرئيس السيسى لولاية جديدة، وما يقومون به فى الوقت الحالى هو بمثابة تسيير أعمال داخل محافظاتهم لحين إعلان المحافظين المرشحين لمنصب المحافظ 2024.