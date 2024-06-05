الحوثيون: تنفيذ 3 عمليات ردا على الجرائم الإسرائيلية برفح

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أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية بالبحر الأحمر وبحر العرب ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في رفح.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان: "نفذنا عمليتانِ في البحرِ الأحمرِ استهدفتْ سفينتينِ الأولى سفينةَ Roza والأخرى سفينةَ Vantage Dream التابعتينِ للشركاتِ التي انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة".

وأضاف البيان "استهدفتِ العمليةُ الثالثةُ سفينةَ Maersk Seletar الأمريكيةَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ شرقيَّ بحر العرب".

وأكد سريع الاستمرار بتنفيذ العمليات نصرة للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.



