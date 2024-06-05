رئيس وزراء لبنان: الوضع مستتب والتحقيق جار لكشف ملابسات حادث السفارة الأمريكية

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة حادث إطلاق النار على السفارة الأمريكية في عوكر.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن «ميقاتي»، أجرى كذلك سلسلة اتصالات مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، وقادة الأجهزة الأمنية.

وأشار رئيس الحكومة اللبناني إلى أن «الوضع مستتب وأن التحقيقات الكثيفة بدأت لتبيان ملابسات الحادث وتوقيف جميع المتورطين».

كما أجرى ميقاتي، اتصالا بالمعنيين في السفارة للاطمئنان عن الوضع وعن العاملين في السفارة، نظرا لوجود السفيرة ليزا جونسون خارج لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، أن شخصا أطلق النار على مبنى السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، ورد عليه عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة ما أدى لإصابته ونقله إلى أحد المستشفيات.

وأشار بيان الجيش اللبناني إلى أن المهاجم شخص يحمل الجنسية السورية، مؤكدًا «إجراء متابعة لمعرفة ملابسات واقعة إطلاق النار»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي منشور على منصة «إكس»، قالت السفارة الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن «إطلاق نار من أسلحة خفيفة» بالقرب من مدخل السفارة حوالي الساعة 8:34 صباحًا (بالتوقيت المحلي).

وأكدت السفارة أن منشآتها والعاملين داخلها بأمان، لافتة إلى أن «التحقيقات جارية في ظل وجود اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».