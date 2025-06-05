برلمان نيوزيلندا: تعليق عضوية 3 نواب أدوا رقصة الهاكا احتجاجا على مشروع قانون

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صوّت البرلمان النيوزيلندي، اليوم الخميس، لصالح تمرير قرارات تعليق غير مسبوقة بحق ثلاثة نواب أدوا رقصة الـ"هاكا" الخاصة بالسكان الأصليين (الماوريين)؛ احتجاجا على قانون مقترح.

وجرى تعليق عضوية النائبة هانا -راوهيتي مايبي- كلارك العمل لمدة 7 أيام، وعضوية زميلتها وزميلها من حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نجاريوا - باكر، وراويري وايتيتي، 21 يوما.

وكانت أطول مدة إيقاف عن العمل شهدها برلمان نيوزيلندا حتى اليوم، ثلاثة أيام.

وكان الثلاثة أدوا رقصة الـ"هاكا" التقليدية في نوفمبر الماضي، اعتراضا على مشروع قانون قالوا إن من شأنه أن يلغى حقوق السكان الأصليين.

وتسبب الاحتجاج في إثارة حالة من الجدل استمرت لعدة أشهر بين نواب البرلمان بشأن عواقب ما حدث. وجاء التصويت اليوم الخميس بعد ساعات من المناقشات المحتدمة داخل البرلمان.

والهاكا هي صيحة قتالية أو رقصة أو تحد تقليدي من تراث سكان نيوزيلندا الأصليين (الماوريين)، وتعتمد الرقصة على الأوضاع الجسدية بشكل جماعي، وهي تتم مع حركات عنيفة وضرب الأرض بالأقدام مصحوبة بصيحات متناغمة مع الحركة.