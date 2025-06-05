محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة بعيد الأضحى المبارك

بعث اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقد عبّر فيها عن أصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وجاء في نص البرقية:

"يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أبناء محافظة الغربية، أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُكلل جهودكم المخلصة لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن يمدكم بموفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها تحت قيادتكم الرشيدة".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى عدد من كبار رجال الدولة وقياداتها التنفيذية والدينية، وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إلى جانب الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين بالدولة، متمنيًا لهم عيدًا مباركًا، ومزيدًا من التوفيق في خدمة الوطن.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن عيد الأضحى المبارك يأتي ليُرسخ في النفوس قيم العطاء والتراحم والتضحية، ويعكس روح التكافل التي يتميز بها الشعب المصري، مشددًا على أهمية أن تكون هذه المناسبة دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد وبذل كل الجهود من أجل رفعة مصر وتقدمها، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية في كل ربوع الوطن.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالدعاء أن يُعيد الله هذه المناسبة العطرة على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تظل راية مصر خفاقة في سماء المجد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرة العزة والكرامة.