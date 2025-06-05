اتهام رجل في ألمانيا بالتجسس على جماعة معارضة مغربية

قال ممثلو الادعاء في ألمانيا، اليوم الخميس، إنهم وجهوا اتهامات لرجل يشتبه في قيامه بالتجسس على نشطاء المعارضة لصالح المغرب.

ويتهم مكتب النائب العام الاتحادي الرجل المدعو يوسف بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، بالتجسس منذ يناير 2022 على أنصار جماعة المعارضة المغربية حركة "حراك".

وجرى توجيه الاتهامات أمام المحكمة العليا الإقليمية في دوسيلدورف في مايو الماضي.

وألقي القبض على الرجل في إسبانيا في ديسمبر قبل ترحيله إلى ألمانيا حيث يحتجز على ذمة القضية منذ يناير، بحسب ممثلي الادعاء في مدينة كارلسروه بغرب ألمانيا.