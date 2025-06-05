تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي، احتفالا بعيد الأضحى المبارك، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، والفروع الثقافية التابعة، وتشمل عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال، وأفلام سينما الشعب، وذلك في محافظات "المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، وأسيوط"، بهدف نشر البهجة بين المواطنين.

وتنطلق الفعاليات من محافظة سوهاج، مع احتفالية غدا الجمعة في الرابعة مساء بمعهد الأورام، وتتواصل بعد غد السبت، مع احتفالية بمدينة الملاهي لأطفال مؤسسة البنين في العاشرة صباحا، بالإضافة إلى احتفالية أخرى بدار المسنين يوم 8 يونيو في الحادية عشرة صباحا.

فيما يستقبل المسرح الروماني، يومي 9 و 10 يونيو عروضا فنية لفرقتي سوهاج للإنشاد الديني، وسوهاج للفنون الشعبية وذلك في السابعة مساء.

وفي محافظة الوادي الجديد تقام احتفالية يوم الأحد 8 يونيو بقصر ثقافة الخارجة تتضمن عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية، وآخر لفرقة الطفل للفنون الشعبية، وفي يوم الثلاثاء 10 يونيو يشهد قصر ثقافة موط عرضا فنيا لفرقة الفنون التلقائية في تمام الثامنة مساء، بجانب عرض فني لفرقة الفنون التلقائية بالفرافرة، بمكتبة الطفل والشباب.

وفي محافظة المنيا، يشهد النادي الرياضي احتفالية يوم الاثنين 9 يونيو تتضمن عرضا فنيا لفرقة المنيا للموسيقى العربية، وآخر للفنون الشعبية وذلك في الثامنة مساءً، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة ملوي الفنون الشعبية بالنادي الرياضي بملوي.

كما تعرض هيئة قصور الثقافة فيلم العيد "ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، وإخراج سارة وفيق، وذلك بكل من سينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة أسيوط.

وتقام الحفلات طوال أيام العيد، بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.