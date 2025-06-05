قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة الوزاني وحرج بلدة يارون جنوبي لبنان

قصفت المدفعية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الخميس، أطراف بلدة الوزاني الغربية في جنوب لبنان، كما قصفت دبابة ميركافا إسرائيلية حرج بلدة يارون الجنوبية، حسبما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

ومن جهتها، أعلنت قناة "المنار" المحلية التابعة لحزب الله، أن الجيش اللبناني فكّك جهاز تجسس إسرائيلي مموه بين الصخور في أطراف بلدة يارون في جنوب لبنان.

وكان مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، أعلن في بيان صحفي: "إصابة مواطن بجروح في غارة شنّها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيّارةً في بلدة برج قلاوية - قضاء بنت جبيل".

وأقدمت قوة مشاة إسرائيلية، فجرا على رفع سواتر ترابية واستحداث خندقً في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وتجاوزت قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 20 جندياً بعد منتصف الليل، الخط الازرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة كروم المراح، ثم اتجهت إلى منطقة كروم الشراقي برفقة جرافة، وعملت على استحداث خندق ورفع سواتر ترابية داخل الاراضي اللبنانية في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل.

واستقدم الجيش اللبناني، تعزيزات قبالة منطقة الاعتداء.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.