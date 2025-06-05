السفير الإيراني في موسكو: بوتين يزور طهران قريبا

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أعلن سفير إيران في موسكو كاظم جلالي، أن رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، سيزور العاصمة طهران قريبًا.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، اليوم الخميس، قال السفير الإيراني إن العلاقات بين البلدين قد ارتقت حاليًا إلى مستوى «العلاقات الاستراتيجية».

وأضاف: «هناك زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين، ومن المنتظر أن نشهد قريباً زيارة رئيس روسيا إلى طهران».

وفي يناير 2025، أجرى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، زيارة إلى موسكو، حيث التقى عدداً من كبار المسئولين الروس.

ووقّع بزشكيان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر الكرملين اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.