قوات أمريكية تصعد إلى ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي

قالت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة، إن قواتها صعدت على متن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات مرتبطة بإيران في المحيط الهندي، وذلك في إطار سعي الولايات المتحدة لمنع الجمهورية الإسلامية من تحقيق أرباح عن طريق بيع نفطها وسلعها الأخرى.

وقالت قيادة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في منشور لها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن القوات الأمريكية صعدت على متن ناقلة النفط " إم تي دافينا".

ولم يتضمن المنشور تفاصيل إضافية، ولكن يشار إلى أنه تم توجيه القوات الأمريكية حول العالم لإيقاف السفن المرتبطة بطهران أو تلك المشتبه في حملها إمدادات قد تساعد حكومتها.

وفي الوقت ذاته، تفرض البحرية الأمريكية حصارا على موانئ إيران كجزء من محاولة لإجبار طهران على فتح مضيق هرمز وقبول اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الهش في الحرب الدائرة هناك.