غادة لبيب تنقل أجواء أستراليا لندوتها وتقدم بسكويت «أنزاك» كجزء من اكتشافها للبلاد

حرصت الدكتورة غادة لبيب، خلال مناقشة كتابها «تحت سطح العالم.. 60 يومًا في أستراليا»، على نقل جانب من تفاصيل الثقافة الأسترالية إلى الحضور بصورة عملية، من خلال تقديم بسكويت «أنزاك» الشهير في ختام الندوة.

وأوضحت أن بسكويت «أنزاك» يُعد من الأطعمة المرتبطة بالذاكرة الوطنية في أستراليا ونيوزيلندا، ويرتبط بذكرى الجنود الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، مشيرة إلى أن هذا البسكويت كان يُرسل إلى الجنود في الجبهات بسبب مكوناته التي تسمح له بالبقاء صالحًا لفترات طويلة دون أن يفسد، إذ يُصنع أساسًا من الشوفان وجوز الهند والسكر والزبدة.

وأضافت أن يوم «أنزاك»، الذي يُحتفل به سنويًا في 25 أبريل، يمثل مناسبة وطنية مهمة يستعيد خلالها الأستراليون ذكرى الجنود الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى، وخاصة حملة جاليبولي، ويُنظر إليه بوصفه يومًا لاستذكار التضحية والصمود.

وكشفت لبيب أنها استعانت بوصفة أصلية للبسكويت من أحد المواقع الأسترالية، فيما تولت الشيف إيمان حمزة إعداده لتقديمه للحضور، بهدف منح الحضور فرصة لتذوق أحد الأطعمة المرتبطة بالثقافة الأسترالية والتاريخ الذي يتناوله الكتاب، لتصبح التجربة امتدادًا لفكرة الكتاب القائمة على الجمع بين المعرفة والمعايشة المباشرة.

واستعرضت الدكتورة غادة لبيب خلال الندوة مقطعًا مصورًا يلخص جانبًا من رحلتها في أستراليا، تضمن مشاهد من المحميات الطبيعية وحدائق الحيوانات ومتاحف السكان الأصليين والمكتبات العامة وقاعات الأرشيف، إلى جانب المعرض المخصص للحضارة المصرية القديمة في ملبورن، مشيرة إلى أن المقطع قدّم لمحات سريعة عن أبرز التجارب والأماكن التي وثقتها في كتابها.

وشارك في الحضور المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وأميرة أبو المجد، مديرة النشر بالدار والعضو المنتدب، إلى جانب نخبة من المثقفين والناشرين والكتاب الصحفيين والمهتمين بالشأنين الثقافي والأدبي من بينهم، عمرو خفاجي، وطلعت إسماعيل، وأشرف البربري، والسفير والكاتب محمد توفيق وزوجته أماني أمين، والدكتورة سهير عبد الحميد، وعلي عبد المنعم، وأحمد مدحت سليم، ونادية أبو العلا، وهاني صالح، ومحمود عبده، ورضوى الأسود، وتوماس جوزيف، ونهلة كرم، وضحى عاصي، وباسم خندقجي، والمهندس أحمد شمروخ، وهدى أبو زيد، والمهندس نصر اللقاني، ومحمد البرمي، وسيد محمود، ومحمد الشاذلي، ومحمود الشنواني، ومي حمزة، ومحمد الفولي، والناشر حسين عثمان، ومصطفى الطيب، وإيمان منصور وغيرهم.