ضبط نصف طن دواجن فاسدة ببورسعيد

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد حملاتها التفتيشية المكثفة على جميع منافذ المحافظة والأسواق ومحال بيع الدواجن ومصنعاتها، بقيادة الدكتور أمجد يسري، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق الكامل مع الرائد محمد جلهوم، رئيس مباحث التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

أسفرت الحملة عن ضبط 500 كيلو جرام من الدواجن ومصنعاتها مجهولة المصدر قبل وصولها إلى المستهلك.

وتبين من الفحص الظاهري للمضبوطات وجود تغير واضح في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة والملمس، فضلا عن خلوها من أي بيانات أو علامات تفيد خضوعها للإشراف والرقابة البيطرية، الأمر الذي يمثل خطرا مباشرا على الصحة العامة.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين تمهيدا للتصرف فيها وفقا للوائح والقوانين المنظمة.

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على مدار الساعة بمختلف أنحاء المحافظة، للتصدي لكل المخالفات وردع المتلاعبين بصحة المواطنين، مشددة على أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تمثلان أولوية قصوى وخطا أحمر لا تهاون فيه.