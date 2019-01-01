مصدر مقرب يكشف لـ «الشروق» عن التفاصيل المالية لصفقة رمضان صبحي

كشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي عن التفاصيل المالية لصفقة رمضان صبحي، لاعب الأهلي المعار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ «الشروق» أن الصفقة ستكلف خزائن الأهلي مليون و600 ألف جنيه إسترليني، نظير استعارة اللاعب لموسم واحد، أي ما يعادل 33 مليون و360 ألف جنيه مصري، بخلاف الحوافز.

كما كشف المصدر أن هدرسفيلد اشترط على الأهلي الحصول على 150 ألف جنيه إسترليني حال تتويجه بلقب الدوري، و150 ألف جنيه إسترليني أخرى حال تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019-20).

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تمديد إعارة رمضان صبحي، لمدة موسم كامل، بعد انتهاء فترة الإعارة الأولى والتي كلفت النادي 800 ألف جنيه إسترليني.