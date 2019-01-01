إدريسا جاي رجل مباراة السنغال وأوغندا

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أعلنت اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي (كاف) فوز إدريسا جاي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام أوغندا، مساء الجمعة، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية.

ونجح (أسود التيرانجا) في عبور أوغندا (1-0) ليحجز بطاقة التأهل الثانية إلى ربع نهائي البطولة بعد منتخب بنين المتأهل على حساب المغرب بركلات الترجيح(4-1).

ويضرب منتخب السنغل موعدًا مع منتخب (السناجب) البنينية الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي البطولة.

الجدير بالذكر أن منتخب الأسود السنغالية تأهل في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.