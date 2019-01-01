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رئيس حزب الشعب النمساوي: الصناديق لم تقل كلمتها بعد

فيينا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 5 يوليه 2019 - 11:46 م | آخر تحديث : الجمعة 5 يوليه 2019 - 11:46 م

 

أكد سيباستيان كورتس رئيس حزب "الشعب" النمساوي، والذي يحتل المرتبة الأولى بين الأحزاب في استطلاعات الرأي قبل انتخابات البرلمان المبكرة في سبتمبر المقبل، أن تفوق حزبه لا يعني الإفراط في الثقة وأن الصناديق الانتخابية لم تقل كلمتها بعد.

وقال كورتس، في مؤتمر انتخابي اليوم الجمعة حضره ١٥٠٠ من أنصاره في منطقة حوض السفن بالقرب من فيينا، أنه يتعرض لحرب شائعات وتشويه صورة له ولحزبه خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن أبرز ملامح حملته الانتخابية هي حماية الهوية النمساوية وقيادة الاتحاد الأوروبي إلى التغيير للأفضل إضافة إلى حماية المناخ.

وأشار كورتس إلى أن قضية التبرعات والتمويلات للأحزاب المثارة حاليا على نطاق واسع "لا تقلقنا ولا تمثل أي تهديد لنا لأن حجم التبرعات التي يتم قبولها في الحزب محدود للغاية وغير مؤثر بالفعل".

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