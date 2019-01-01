محافظة البحيرة تعلن حالة الاستنفار بعد تطبيق الزياده الجديدة للوقود

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إن المحافظة قد أعلنت حالة الإستنفار القصوى بكافة القطاعات لمتابعة عمل محطات الوقود بعد تطبيق الزيادة الجديدة على الوقود

حيث تم تشكيل غرفة عمليات برئاسته بحضور نهال بلبع نائب المحافظ و مهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام وكافة الجهات المعنية.

حيث أكد المحافظ على إن جميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعى وأن جميع المنتجات البترولية المتنوعة متوفرة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار الجديدة التى تم إقرارها منذ قليل وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.

ووجه المحافظ بضرورة المرور المستمر على مواقف السيارات للتأكد من الإلتزام بالتعريفه الجديدة للسيارات الميكروباص والسيرفيس والتاكسى وتوزيعها على السائقين وإعلانها بشكل واضح للجمهور لضمان عدم تأثر المواطنين وعدم إستغلالهم.

كما وجه بضرورة ربط غرف العمليات الفرعية بنطاق المراكز والمدن بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام للإطلاع على مستجدات الموقف ومدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بكافة المواقف وعلى جميع الخطوط ويؤكد على ضرورة المتابعة الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والمرور الدورى على جميع محطات الوقود ومواقف السيارات لرصد أى خروقات والتعامل الفورى معها

يذكر ان تلك الزيادات هى الشريحة الاخيرة والتى تاتى فى إطار برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى أعلنته الحكومة منذ 3 سنوات

هذا ويهيب المحافظ بالمواطنين بالابلاغ عن أى محطة وقود أو سائقين غير ملتزمين بالتعريفة الجديدة