الجزار: مشروع شمال وجنوب الصيادين برأس البر قبل التطوير كان «حالة صعبة»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة حرصت على تقديم ما يليق بنهر النيل والمواطن عبر تطوير مشروع شمال وجنوب الصيادين برأس البر، واصفًا المنطقة قبل التطوير بأنها «حالة صعبة لم ترضِ أي مواطن»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف «الجزار» خلال مداخلة لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أن «المواطن له حق التمتع بسكن آمن، عبر تطوير المناطق غير الآمنة»، ذاكرًا أنه تفقد اليوم مشروع إنشاء سوق رأس البر الحضاري الجديد في محافظة دمياط.

وأشار إلى أن المشروعات التي تنفذها الوزارة تؤكد أن الدولة تعمل في كل ربوع مصر، لافتًا إلى أن حي روضة السيدة زينب نموذج جيد للسكن البديل للعشوائيات.

وذكر وزير الإسكان أن الوزارة ترفع من مستوى الإسكان بشكل عالي؛ لأن المواطنين لهم حقوق على الدولة، مضيفًا: «مواطني الإسكان البديل والاجتماعي يستحقون من الدولة الدعم، ومواطني الإسكان المتوسط يستحقون المساندة، والفاخر يستحقون الإتاحة».

ولفت إلى أن «الدولة تهتم بكل مواطنيها وتحقق لكل مواطن رغبته وفقًا لمستواه»، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير 250 ألف وحدة إضافية للإسكان الاجتماعي.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان، مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، برأس البر، بمحافظة دمياط.