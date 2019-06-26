التنمية المحلية: لم نتلق شكاوى من المواطنين بعدم الالتزام بإجراءات فتح المطاعم والكافيهات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المخالفات التي رصدتها الوزارة بشأن مخالفة قرارات مجلس الوزراء، اليوم الأحد، تتعلق بمخالفات؛ تقديم الشيشة، والجيم، والشواطئ الخاصة، وبعض المقاهي، والمحال التجارية.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن الوزارة لم تتلقَ شكاوى من المواطنين على مدى الأسبوع الأول لتطبيق القرارات، فيما يتعلق بـ«صوتك مسموع»، قائلًا إن الأساس بالنسبة لرصد المخالفات يرجع إلى لجان التفتيش والمتابعة في المحافظات والمحافظين أنفسهم.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة جاءت في المقام الأول بالنسبة للمخالفات الخاصة بتطبيق نسبة الـ25% وتطبيق التباعد الاجتماعي، وإعداد الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، تلتها القاهرة ثم كفر الشيخ ثم دمياط ثم بورسعيد ثم الإسكندرية.

وتابع: «يتم المرور بشكل دوري، ولجان التفتيش والمتابعة الموجودة في الوزارة تراقب، إضافة إلى لجان الرصد الميداني»، مؤكدًا أن المرور يتم يوميًا للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وذكر أن المرور والرقابة يحافظان على صحة المواطنين، منوهًا أن عقوبة إجراء هذه المخالفة الجسيمة التي تتعارض مع الصحة العامة غرامة مالية تصل إلى أربعة آلاف جنيه، والحبس لمدة عام.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان اليوم، عن شن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حملات مفاجئة للمرور على كافة الأحياء والمدن والمراكز والتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، مؤكداً أن المحافظات نجحت في ضبط عدد من المخالفات حيث تم إغلاق وتشميع عدد كبير من المقاهي والكافيهات في تلك المحافظات بعد السماح للزبائن بتناول الشيشة وعدم الالتزام بنسبة الإشغال المقررة، والتي تصل الى 25% من الطاقة الاستيعابية للمقهى والمطعم والكافيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، حيث أشار التقرير إلى تحرير المحافظات لحوالي 200 مخالفة متنوعة فيما يخص تقديم الشيشة بالمقاهي، وعدم تطبيق نسبة 25% من الرواد أو التباعد الاجتماعي، وكذا غلق عدد من صالات الجيم لوجود مخالفات.