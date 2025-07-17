وزير ألماني سابق يطالب بتمويل أكبر لأبحاث متلازمة التعب المزمن

اتهم وزير الصحة الألماني السابق كارل لاوترباخ الحكومة الألمانية بالتقصير في أبحاث مرض متلازمة التعب المزمن/التهاب الدماغ والنخاع المؤلم للعضل (ME/CFS).

وقال لاوترباخ، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لمجلة شبيجل الألمانية: "المبالغ المخصصة حاليا في الميزانية غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرا إلى أن الائتلاف الحاكم يتجادل حول ما إذا كان ينبغي إنفاق 10 ملايين أو 15 مليون يورو على الأبحاث، موضحا أنه يرى أن الأمر يتطلب مليار يورو على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأضاف لاوترباخ: "لقد وعدنا المتضررين بمساعدتهم وأعلنا عن تمويل الأبحاث. لكن ما يُقدمَّ قليل جدا". وتحدث لاوترباخ، الذي يرأس لجنة شؤون البحث العلمي في البرلمان الألماني (بوندستاج)، عن "فشل الحكومة" في هذا السياق.

وغالبا ما تؤدي متلازمة الإرهاق المزمن إلى درجة عالية من الإعاقة الجسدية، ولا يزال المرض قيد البحث بشكل محدود. ووفقا للتقديرات، تضاعف عدد المصابين بالمتلازمة في ألمانيا تقريبا منذ بداية جائحة كورونا، ليصل إلى 650 ألف مريض.