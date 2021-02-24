العمليات المشتركة العراقية تعلن إنشاء غرفة مشتركة مع وزارة الكهرباء لحماية أبراج نقل الطاقة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين، إنشاء غرفة مشتركة بين القيادة ووزارة الكهرباء بعد تعرض أبراج نقل الطاقة للاستهداف في الاونة الاخيرة.



وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن هذه الغرفة أخذت على عاتقها إعداد الخطط الأمنية لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وأدخلت الطائرات المسيرة بالإضافة إلى طيران الجيش العراقي لأداء مهمات الحماية بالتنسيق مع القوات الأمنية.



ودعا الخفاجي المواطنين العراقيين إلى التعاون مع القوات الأمنية وموظفي دوائر الكهرباء من أجل إتمام عملهم والإبلاغ عن محاولات الاستهداف، كما دعا أصحاب الأراضي الزراعية التي تمر خطوط نقل الطاقة الكهربائية في أراضيهم إلى حماية تلك الأبراج والتعاون مع القوات الأمنية في هذا الصدد.